PSG : Neymar accélère, le Real peut trembler

Par Nicolas Issner

A deux jours du choc en Ligue des champions face au Real Madrid, le PSG pourrait bien compter sur Neymar. Blessé depuis fin novembre, le Brésilien s’est entraîné correctement avec le groupe et a de grandes chances de figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino.

Si à Madrid l’inquiétude est gigantesque concernant l'état de forme de Karim Benzema, elle est beaucoup moins forte au PSG vis-à-vis du retour de Neymar. Si tout se passe comme prévu, Neymar aura le droit à un retour de gala face au Real Madrid. Touché à Saint-Étienne fin novembre, il a été victime d’une entorse de la cheville gauche et a raté deux mois de compétition. Neymar, qui vient de souffler sa 30e bougie, a repris il y a peu l’entrainement collectif avec l’ensemble de ses partenaires parisiens et a effectué de très bonnes séances d’après RMC Sport. « Neymar est physiquement prêt et devrait figurer dans le groupe parisien face au Real Madrid, sauf contre-indication ce dimanche ou lundi après les deux derniers entraînements » a déclaré le journaliste Loïc Tanzi. Cette saison, l’ancien du Barça n’a disputé que quatre matchs de poule et n'a été impliqué sur aucun but. Un niveau qui régresse légèrement cette saison à l’image de ses performances en Ligue 1 où il n’a marqué que 3 buts en 10 rencontres. Pas à 100%, il devrait débuter sur le banc de touche.

Mauricio Pochettino confiant pour Neymar avant le Real

Les stats de Neymar en Ligue des Champions pic.twitter.com/ko2R7rGZPT — ُ (@p_tks7) September 23, 2021

Ce vendredi après la victoire de dernière minute face au Stade rennais, Mauricio Pochettino a abordé le cas de Neymar en conférence de presse. « L'évolution de Neymar est très bonne. J'espère qu'il sera dans le groupe pour Madrid car c'est un joueur important pour nous. Tous les grands joueurs veulent être là dans les grandes occasions. Neymar a l’expérience et la maturité pour pouvoir canaliser ce type de situation afin de donner le meilleur de lui-même » a déclaré le technicien argentin. Depuis son arrivée dans la capitale en 2017, Neymar n’a disputé que trois matchs sur huit en huitièmes de finales de C1 mais reste tout de même grandement prolifique dans la compétition avec 41 buts et 31 passes décisives en 67 matchs dans sa carrière. Contrairement au Brésilien, Lionel Messi et Kylian Mbappé seront eux bien présents pour affronter le Real Madrid. En huitième de finale la saison dernière, l'Argentin et l'international français avaient marqué 6 des 7 buts entre le PSG et le Barça.