PSG : Neymar a simulé, il était furieux contre Tuchel

La semaine dernière, Thomas Tuchel avait surpris tout son monde au sein du Paris Saint-Germain en plaçant Neymar sur le banc des remplaçants lors du choc de Ligue des Champions contre le Real Madrid (2-2).

L’entraîneur allemand le sait, dans les grands rendez-vous européens, il ne pourra pas aligner ses quatre fantastiques, à savoir Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria. Par conséquent, l’ancien coach de Dortmund a dû faire un premier choix fort à Madrid mardi dernier. En conservant son 4-3-3 de base, Tuchel avait alors titularisé le Français et les deux Argentins, mais pas le Brésilien. Une décision étonnante, sachant que le Ney est quand même LA star du PSG. Sauf qu’au final, l'entraîneur a vite rebroussé chemin en faisant rentrer Neymar après la pause. Malgré tout, l’Auriverde n’a pas vraiment aimé faire un tour sur le banc. Ce qu'Isabela Pagliari confirme, alors que les dernières rumeurs disaient que le Ney avait plutôt accepté et compris la décision de Tuchel.

« Je sais que Neymar n’a pas du tout apprécié, même s’ils vont faire semblant d’évoquer un accord entre toutes les parties. Neymar était triste, très énervé, il a fait semblant de ne pas l’être. J’étais au stade, on a vu Neymar rigoler, mais il ne s’est pas échauffé avec le groupe et même lorsqu’il est rentré il ne s’est pas entraîné avec tout le monde. Ça montre quand même une forme d’agacement envers la décision du coach. C’était une décision forte. On m’a garanti que Neymar était disponible pour être titulaire, donc c’était un choix fort », a avoué, sur Europe 1, la journaliste proche du clan brésilien du PSG, pour qui cette mise sur le banc pourrait avoir de mauvaises répercussions sur la suite de la saison de Paris et de Neymar...