PSG : Barcelone reconnaît sa défaite pour Wijnaldum !

Dans : PSG.

Le PSG tient son premier gros renfort du mercato avec la signature quasiment bouclée de Georginio Wijnaldum.

A moins d’un revirement de dernière minute, l’international néerlandais va s’engager en faveur de Liverpool. En fin de contrat le 30 juin, Georginio Wijnaldum a trouvé un accord sur la base d’un contrat de trois ans avec le Paris Saint-Germain. Un énorme renfort pour Mauricio Pochettino et Leonardo, lesquels souhaitaient impérativement renforcer leur milieu de terrain cet été. Avec le milieu travailleur des Reds, ils tiennent un atout supplémentaire. Dans ce dossier, le Paris SG a coiffé le FC Barcelone au poteau, alors que tout était presque bouclé avec le club blaugrana. A en croire les informations de la RAC 1, le président barcelonais Joan Laporta a d’ailleurs jeté l’éponge, reconnaissant que le PSG avait remporté la bataille.

La radio affirme que le FC Barcelone a purement et simplement exclu à 100 % la signature de Georginio Wijnaldum dans la mesure où l’agent de l’international néerlandais a confirmé à Joan Laporta en personne la signature à venir du milieu de Liverpool au PSG. L’offre économique du vice-champion de France a eu raison de l’accord initial entre Wijnaldum et le Barça. A en croire les informations du très sérieux Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain a tout simplement doublé le salaire de Wijnaldum par rapport au salaire proposé par le FC Barcelone. Une offre colossale que ne pouvait pas refuser le milieu relayeur des Reds. Les derniers détails sont en train d’être réglés et dans les prochaines 24 heures, le Néerlandais, sélectionné pour disputer l’Euro 2021 avec les Pays-Bas, sera un joueur du Paris Saint-Germain. Dans ce secteur de jeu, Leonardo devra maintenant réussir à dégraisser pour éviter un énorme embouteillage. En cas d’offre, Leandro Paredes, Danilo Pereira ou encore Ander Herrera ne seront pas retenus par le PSG.