PSG : Neymar a ses papiers et un avion privé, la France l'attend !

Dans : PSG.

Neymar coincé au Brésil ? Le Paris Saint-Germain a probablement eu des sueurs froides, mais à priori la star n'a aucun risque.

Emmanuel Macron ayant annoncé la fermeture des frontières en dehors de la zone Schengen, les supporters du Paris Saint-Germain se sont soudainement inquiétés d’un retour impossible pour Neymar, rentré auprès de sa famille au Brésil dès le début du confinement. De quoi forcément susciter le trouble, même si pour l’instant la reprise du Championnat de Ligue 1 et de la Ligue des champions n’est pas encore à l’ordre du jour. Mais il aurait tout de même été un peu bête de voir le PSG reprendre la saison sans la star brésilienne. Cependant, ce doute a désormais totalement disparu, et c’est Le Parisien qui en a eu confirmation ce mercredi. En effet, interrogé sur le cas Neymar, le ministère des Affaires Etrangères a fixé les trois conditions pour un retour de l’attaquant de la Seleçao et du Paris Saint-Germain.

Pour pouvoir revenir immédiatement en France, sans même être obligé d’attendre le 11 mai prochain, il y avait trois conditions. Le premier est d’avoir un domicile en France, et Neymar est officiellement locataire d’une vaste maison à l’Ouest de Paris, à Bougival plus précisément. D’autre part, il doit être en possession d’un titre de séjour en cours de validité, et bien évidemment c’est le cas. Enfin, la dernière condition, est qu’il trouve un avion susceptible de le rapatrier en France, sachant que les liaisons aériennes avec le Brésil sont totalement à l’arrêt. Mais là pas de souci, Neymar a les moyens financiers de s’offrir un vol privé entre son pays et Paris. Autrement dit, les feux sont au vert et le joueur brésilien pourra revenir quand il le souhaite au PSG, aucun interdit légal ne lui étant applicable. Et le coût de l'avion, autour de 200.000 euros, ne sera pas un obstacle.