PSG : Neymar a presque tué le suspense au mercato !

Du côté de l'Espagne, même si on est moins chaud bouillant sur le sujet Neymar, la possibilité de voir la star brésilienne du Paris SG semble toujours être possible. Plutôt que de mettre les pieds dans le plat et de faire taire une bonne fois pour toutes ces rumeurs, Neymar a laissé tout cela en plan afin de mieux préparer le Mondial. Mais, dans une émission réalisée pour le PSG et diffusée sur BeInSports, This is Paris, l'ancien joueur du Barça a quand même laissé quelques indices.

Et ces indices laissent à penser que Neymar sera bel et bien au Paris Saint-Germain la saison prochaine. « Je suis venu ici pour réaliser de grandes choses. Mettre des buts mais aussi d’aider au mieux l’équipe. Je suis content de pouvoir démontrer mes qualités, des choses que je sais faire sur le terrain. Je veux toujours aider l’équipe de Paris (...) Cette saison, nous avons remporté tous les titres en France. Il en manque un mais ce sera pour la saison prochaine », explique Neymar, qui semble clairement motivé à l'idée de défendre les couleurs du PSG en Ligue des champions. Un message envoyé de l'autre côté des Pyrénées.