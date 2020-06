PSG : Neymar a Michael Jordan dans la peau

Dans : PSG.

Très actif pendant le confinement, Neymar a profité de son retour en France pour faire voir son dernier tatouage.

L’attaquant parisien a sollicité son salon habituel pour faire mettre une déclaration et une image marquante de Michael Jordan sur sa cuisse, là où il reste encore un peu de place sur son corps. Il faut croire que, comme beaucoup de gens qui suivent le sport, le numéro 10 du PSG a regardé le documentaire « The Last Dance » de Netflix sur le passage de Michael Jordan aux Chicago Bulls, et son ascension vertigineuse jusqu’au sommet. Un des plus grands athlètes de l’histoire du sport à qui Neymar a tenu à rendre hommage avec cette fameuse photo où il colle sa tête contre son premier trophée de champion NBA, et cette phrase restée également dans la légende.

« Je peux accepter l'échec, tout le monde échoue à quelque chose. Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer », avait lancé l’arrière des Bulls, connu pour sa rage de vaincre et son désir d’aller, au propre comme au figuré, toujours plus haut. Une adoration qui doit certainement ravir le PSG, qui a récemment conclu un partenariat unique et juteux avec la marque « Jordan », et démontre que son attaquant vedette est en tout cas sur la même longueur d’ondes à ce niveau. Neymar et Jordan n’ont toutefois pas attendu ce partenariat pour s’apprécier, le Brésilien, alors à Barcelone, avait été le premier footballeur à porter des chaussures de la marque de son « Airness » sur un terrain, avec le numéro 23 de MJ sur une chaussure, et le 10 de Neymar sur l’autre.