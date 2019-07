PSG : Neymar à genoux devant Messi pour signer au Barça

Dans : PSG, Mercato.

Nul ne sait si Neymar finira par avoir gain de cause et quittera le Paris Saint-Germain pour repartir au FC Barcelone, mais du côté du Barça on sait déjà que pour revenir dans le vestiaire, une condition est d'ores et déjà fixée. En effet, la star brésilienne du PSG devra clairement se mettre à disposition de Lionel Messi, lui qui avait quitté le Barça pour échapper à l'ombre de la légende argentine. Neymar va devoir oublier son ego et son rêve de Ballon d'Or et laisser le rôle de numéro 1 à Lionel Messi.

Pour Steve Nicol, ancienne légende de Liverpool et désormais consultant pour ESPN, le joueur du Paris Saint-Germain ne pourra pas échapper à ce qui sera forcément une brimade pour lui. « Barcelone est l'endroit où il était à son meilleur niveau et pourrait le devenir à nouveau. Mais il devra se prosterner devant Lionel Messi. Il est parti du Barça parce qu'il voulait être le Lionel Messi du PSG. Il voulait être le patron et devenir celui qui a fait gagner la Ligue des champions au Paris Saint-Germain. Et l’ego de Neymar est une des raisons qui ont fait mal tourner tout cela. Le seul joueur dans le football moderne qui peut contrôler l'ego de Neymar et le ramener à faire ce qu'il fait de mieux, à savoir jouer au football, c’est Lionel Messi (...) Ce ne sera pas un travail facile pour Ernesto Valverde de gérer une telle attaque. Mais n'importe quel entraîneur dans le monde voudrait avoir la chance d’avoir un tel choix », a confié le spécialiste, qui pense que Neymar a donc tout intérêt à accepter son statut de numéro 2 plutôt que de rêver plus grand.