PSG : Neymar à Chelsea, cette trahison lui fait mal

Plus vraiment désiré au PSG lors de ce mercato estival, Neymar est suivi par plusieurs clubs européens, dont Chelsea.

Le club londonien, où Todd Boehly a remplacé Roman Abramovich, aimerait frapper un énorme coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Neymar. Le Brésilien ne sera pas retenu par Luis Campos au Paris Saint-Germain en cas de grosse proposition cet été, ce qui donne des idées au club londonien. A en croire les informations de Sky Sports, Chelsea est très chaud à l’idée de recruter l’ancien crack du FC Barcelone. Mais tandis que la piste des Blues semblait chaude en raison des bonnes relations entre Neymar et Thomas Tuchel, le média britannique a pris tout le monde à contre-pied en dévoilant que le coach allemand de Chelsea était fermement opposé à la venue de Neymar chez les Blues.

Tuchel s'oppose au transfert de Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

En effet, tandis que son patron Todd Boehly voit en Neymar l’opportunité de réaliser un énorme coup sportif, mais surtout commercial, Thomas Tuchel n’est pas du tout chaud à l’idée de récupérer le n°10 du Paris Saint-Germain. Durant les deux années passées par l’Allemand dans la capitale française, les relations ont été cordiales entre les deux hommes. En effet, Neymar n’a jamais critiqué publiquement Thomas Tuchel et globalement, l’entente était bonne entre le coach allemand et sa star. Cela étant, l’entraîneur de Chelsea connaît Neymar et visiblement, le manque de professionnalisme de ce dernier est trop pénalisant aux yeux de Thomas Tuchel. L’Allemand, qui vient de faire partir Romelu Lukaku, ne souhaite d’ailleurs pas s’embarrasser avec une autre star à l’égo particulièrement difficile à gérer et privilégie au cours des dernières heures les pistes Raheem Sterling (Manchester City) et Raphinha (Leeds).

Galtier rêve de relancer Neymar au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Autant dire que la piste menant à Chelsea va brutalement se refroidir pour Neymar, dont l’avenir risque bien de s’écrire au Paris Saint-Germain. Cela tombe bien, Christophe Galtier semble en mesure de donner une chance à l’international brésilien comme il l’a expliqué lors de sa conférence de presse de présentation au côté du président Nasser Al-Khelaïfi mardi. « Neymar est un joueur de classe mondiale. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif ! Évidemment, il y a un équilibre à trouver dans une équipe. J’ai une idée très précise sur ce que j’attends de Neymar. Je veux être à l’écoute de ce qu’il va dire. Je souhaite que Neymar reste » a lancé le nouvel entraîneur du Paris SG. Malgré l’intérêt de Chelsea et plus précisément de son propriétaire, le n°10 du PSG a donc de grandes chances de rester dans la capitale française. Et cela malgré les supposées tensions avec Kylian Mbappé, révélées jeudi par le Mundo Deportivo.