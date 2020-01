PSG : Neymar a calmé Tuchel et fait naître les 4 Fantastiques

Dans : PSG.

Persuadé que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas évoluer avec ses quatre meilleurs attaquants, l’entraîneur Thomas Tuchel a changé d’avis depuis fin novembre. Neymar l’a en effet convaincu sur et en dehors du terrain.

Thomas Tuchel semblait catégorique. Après le match nul miraculeux contre le Real Madrid (2-2) en Ligue des Champions, l’entraîneur du Paris Saint-Germain assurait que son équipe ne pouvait pas jouer avec ses quatre meilleurs attaquants ensemble sur le terrain. Et à ce moment, le technicien n’avait pas tort tant son secteur offensif avait manqué d’implication à Santiago Bernabeu. Les Parisiens traversaient une période difficile, non pas au niveau des résultats, mais plutôt dans le contenu. Nouvel exemple avec la victoire arrachée à Montpellier (1-3) le 7 décembre en Ligue 1.

Sérieusement bougés à la Mosson, les champions de France avaient incité Tuchel à tenir une réunion improvisée. Un entretien durant lequel le coach parisien avait confirmé à son groupe que les quatre attaquants ne pouvaient pas jouer ensemble en raison du déséquilibre provoquée. Puis l’Allemand a demandé à ses hommes quel était leur schéma favori : le 4-4-2. L’occasion pour Tuchel d’alerter les attaquants sur la nécessité d’aider le milieu et la défense dans le repli, une obligation dans ce système plébiscité. « Ok, on fera les efforts », aurait donc répondu le Brésilien Neymar selon le journal L’Equipe. Depuis, on s’aperçoit que l’ancien Barcelonais et les trois autres « Fantastiques » tiennent leurs promesses.