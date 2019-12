PSG : Le mythe des 4 fantastiques explose à Paris !

Dans : PSG.

Dès la signature de Mauro Icardi à Paris cet été, observateurs et supporters se sont mis à rêver d’une attaque de feu à quatre têtes avec Neymar, Mbappé et Di Maria dans la capitale française.

Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Neymar étaient alignés en même temps sur la pelouse de Santiago Bernabeu face au Real Madrid en seconde période. Assurément, la formule n’a pas convaincu. Et pour Thomas Tuchel, il est évident que jouer avec quatre éléments aussi offensifs n’est pas une solution viable à l’avenir. Un constat partagé à 100 % par Willy Sagnol, lequel a indiqué sur l’antenne de RMC que le Paris Saint-Germain ne pouvait tout simplement pas se permettre de jouer avec seulement sept éléments qui faisaient les efforts défensifs…

« Je suis d'accord avec ce qu'a dit Thomas Tuchel : il ne peut pas jouer avec les quatre joueurs offensifs devant, ce n'est pas possible. Tu as trois joueurs qui sont Icardi, Neymar et Mbappé qui ne défendent jamais, c'est très clair. Donc même si tu mets Di Maria, qui n'a pas un profil de récupérateur, tu te retrouves à défendre à 7 ! J'essaie surtout de regarder ailleurs. Même Barcelone ne joue pas avec quatre offensifs. Aucune grande équipe depuis 15 ans n'a remporté une grande compétition avec quatre offensifs » a rappelé Willy Sagnol, pour qui il faut donc définitivement oublier une formule aussi offensive à Paris. Tout du moins pour les grosses affiches de Ligue des Champions…