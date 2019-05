PSG : Neymar à Barcelone, une décision radicale dévoilée !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Mardi, la radio catalane RAC1 a lancé une incroyable rumeur sur un possible deal entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone dans lequel Ousmane Dembélé irait au PSG, tandis que Neymar reviendrait au Barça lors du prochain mercato. Une opération qui semblait aussi complexe qu'étrange. Mais ce mercredi, le Mundo Deportivo, toujours bien informé en ce qui concerne le FC Barcelone, affirme que non seulement que l'opération Ousmane Dembélé-Neymar ne se fera pas, mais que Josep Maria Bartomeu n'a pas du tout l'intention de faire revenir le joueur qui avait quitté le Barça en 2017 pour le Paris SG.

« Le FC Barcelone n'est pas intéressé par le retour de Neymar (...) Le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, n'a rencontré ni le joueur ni son père, Neymar Sr, pour discuter de cette question. De plus, il est clair que le Brésilien n’est pas sur le marché, tout simplement parce que le PSG n'envisage pas de le vendre », explique le quotidien sportif, qui affirme que ces derniers mois le clan Neymar avait tenté discrètement de renouer le fil avec les dirigeants du FC Barcelone afin de savoir si un come-back était possible. A priori ce ne sera pas le cas, l'ère Neymar au Barça étant définitivement terminée.