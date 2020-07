Dans : PSG.

Tandis que des rumeurs évoquent une possible prolongation de Neymar au PSG, la star brésilienne a prouvé lors du 14 juillet qu'elle était bien à Paris.

Il y a un an, au cœur de l’été, Neymar commençait à faire circuler des rumeurs sur son désir de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone, notamment en utilisant les réseaux sociaux. S’en suivra un retour tardif à l’entraînement et la venue à Paris d’une délégation du Barça en toute fin de mercato, pour rien. En 2020, Neymar est visiblement d’une autre humeur. Revenu rapidement dans la capitale avec une forme physique étincelante, le Brésilien ne manque jamais une occasion de dire son plaisir de jouer au PSG et de vivre dans la capitale. Et ce mercredi, Neymar l’a confirmé puisque l’attaquant de la Seleçao a mis en ligne sur les réseaux sociaux une photo devant la Tour Eiffel avec le feu d’artifice du 14 juillet.

Sur cette image, Neymar est accompagné de plusieurs coéquipiers du Paris Saint-Germain, dont Kylian Mbappé, Thiago Silva ou bien encore Mauro Icardi. Et pour commenter cette photo, Neymar a lancé un « Paris est magique ». De quoi relancer les bruits sur une prolongation imminente du joueur brésilien au PSG jusqu'en 2025, un de ses proches ayant récemment liké un message relayant ce tag. A l'heure des réseaux sociaux, toutes les pistes doivent être étudiées, mais cela sent bon pour l'avenir parisien de Neymar.