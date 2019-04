PSG : Ndombele ou Allan, le fair-play financier décidera !

Dans : PSG, Mercato, OL, Serie A.

En quête de renforts pour son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain ne se contentera pas du seul Ander Herrera. Et les rumeurs circulent de plus en plus intensément sur la possible signature de Tanguy Ndombele au PSG lors du prochain mercato. Jean-Michel Aulas ayant déjà plusieurs fois fait savoir qu'il était prêt à négocier avec son ami Nasser Al-Khelaifi, lequel est capable de payer les 80ME exigés par l'Olympique Lyonnais pour céder l'international tricolore, la piste parisienne semble très sérieuse à ce jour. Cependant, L'Equipe affirme ce samedi que si Antero Henrique et le clan Ndombele se sont directement parlés ces derniers mois, le dossier est pour l'instant en stand-by.

Car si le milieu de terrain de l'OL n'a rien contre une signature au Paris SG, le club de la capitale avance également ses billes sur un autre joueur, à savoir Allan. Et si Nasser Al-Khelaifi est susceptible d'offrir les deux joueurs à Thomas Tuchel, le président du PSG doit encore attendre de savoir à quelle sauce son club sera mangé par le fair-play financier en fin de saison. Si l'UEFA desserre un peut l'étau autour du Paris Saint-Germain, alors le dirigeant qatari pourrait être tenté de recruter Tanguy Ndombele et Allan, réglant ainsi pour longtemps le souci rencontré par le PSG depuis plusieurs saisons en milieu de terrain.