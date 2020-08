PSG : Ndombele écarté, Leonardo privilégie une piste à Madrid

Dans : PSG.

Encore et toujours à la recherche d’un milieu défensif, le Paris Saint-Germain ne s’est pas attardé sur le dossier Tanguy Ndombele. Une piste de la capitale espagnole plaît davantage au directeur sportif Leonardo.

Deux ans et de nombreux mercatos plus tard, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas résolu ce problème. La succession de Thiago Motta a été étudiée lors de chaque période des transferts et continue d’alimenter les réflexions de la direction. En effet, le club de la capitale cherche encore ce fameux milieu de terrain à installer devant la défense. Celui qui permettra à l’entraîneur Thomas Tuchel de faire redescendre Marquinhos en défense centrale sans crainte.

Reste à savoir si, cette fois, Leonardo parviendra enfin à trouver la perle rare. A priori, son favori Sergej Milinkovic-Savic (25 ans) ne sera pas l’heureux élu. Le Serbe a annoncé sa décision de rester à la Lazio Rome et ses dirigeants ne le lâcheront qu’en cas d’offre qui ne se refuse pas. On a aussi énuméré le nom de Tanguy Ndombele (23 ans), en difficulté à Tottenham, et qui se verrait bien atterrir au Paris Saint-Germain.

Partey plaît beaucoup mais…

Tuchel ne serait pas contre cette opportunité mais de son côté, le directeur sportif semble moins convaincu par les qualités de l’ancien Lyonnais et n'a pas relancé les discussions. Selon les informations du quotidien Le Parisien, le profil plus complet de Thomas Partey (27 ans, Atlético Madrid) plaît davantage. Le problème, c’est que le montant de sa clause libératoire (50 M€) est jugé trop élevé. Alors que les Gunners d’Arsenal, eux, seront prêts à la payer lorsque l’international ghanéen aura donné son feu vert.