PSG : Icardi a un mot d'excuse signé Wanda Nara

Par Mehdi Lunay

Mauro Icardi n'était pas à l'entraînement vendredi avec le PSG. Le club a indiqué qu'il était malade mais il a aussi disparu des réseaux sociaux ce qui a laissé craindre de nouveaux problèmes de couple. Toutefois, Wanda Nara a essayé de calmer les rumeurs.

Mauro Icardi est porté disparu au PSG. L'Argentin était absent de l'entrainement vendredi pour cause de maladie. Il a été mis depuis sur la liste des joueurs forfaits pour le déplacement à Lille dimanche avec en plus une blessure au pied gauche. Une absence inattendue et surprise qui s'est accompagnée d'une absence numérique cette fois-ci. Le compte Instagram d'Icardi a été fermé récemment. Ces différents facteurs combinés ont interrogés, intrigués et surtout inquiétés les fans de l'ancien joueur de l'Inter. Certains ont vu dedans l'apparition de nouveaux problèmes de couple. Mauro Icardi et Wanda Nara, son épouse et représentante, se sont déchirés il y a quelques mois sur une infidélité du joueur avec une actrice argentine, une plaie encore ouverte dans leurs relations.

Icardi est vraiment malade, Wanda Nara en donne la preuve

Pour mettre fin aux rumeurs, Wanda Nara a dévoilé une partie de sa vie privée. Elle aussi plus discrète sur les réseaux sociaux ces derniers temps, elle est sortie du silence pour venir clarifier la situation familiale du clan Icardi. Elle a enchaîné plusieurs posts sur Instagram qui mettent en scène la vie familiale des Icardi-Nara.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)

Par exemple, le safari de la petite famille qui est allé voir des animaux pour le plus grand plaisir des enfants du couple. Ou encore une dégustation de maté dans laquelle elle indique « J'adore ça parce que dans cette famille tout le monde boit son maté », avec son joueur de mari présent dans les environs. Il semblerait donc qu'Icardi soit bel et bien malade ainsi que blessé, mais pas en froid avec son épouse. Voilà de quoi donner un problème de moins à gérer pour le PSG qui n'en demandait pas tant avant le rendez-vous du Real Madrid.