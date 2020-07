PSG : Leonardo prend un coup sur la tête, sa priorité refuse de venir

Dans : PSG.

En quête d’un milieu de terrain au profil bien défini, Leonardo avait fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité. Une piste à oublier pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Ce n’est pas un hasard si les cibles du Paris Saint-Germain évoluent le plus souvent en Italie. A la tête du recrutement, Leonardo garde toujours un œil attentif sur la Serie A et son marché. Il n’était donc pas surprenant d’apprendre que le directeur sportif avait fait de Sergej Milinkovic-Savic (25 ans) sa grande priorité dans l’entrejeu. D’autant que le joueur lié à la Lazio Rome jusqu’en 2024 correspond au profil de milieu au grand gabarit souhaité par le Brésilien.

Mais sans parler de l’obstacle financier, le club romain réclamant autour de 100 millions d’euros pour son transfert, l’international serbe n’a plus du tout l’intention de partir maintenant que son équipe s’est officiellement qualifiée pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. « Mon objectif a toujours été de jouer la Ligue des Champions avec ce maillot. Et ce, depuis le premier jour, a confié Milinkovic-Savic au micro de Sky Sport, après la victoire contre Cagliari (2-1) jeudi. Maintenant, nous avons atteint cet objectif. Mon avenir ? Je suis bien ici. J'ai la tête ici, un contrat de plusieurs années ici donc... je suis là. Mon agent s'occupe du reste. » Le dirigeant parisien n’a plus qu’à se rabattre sur ses alternatives.