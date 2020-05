PSG : Ndidi c’est 40 ME, Paris en pleine réflexion !

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain dans l’optique du prochain mercato, le PSG suit Thomas Partey ou encore Ismaël Bennacer.

Les joueurs de l’Atlético de Madrid et du Milan AC ne sont toutefois pas les seules pistes de Leonardo. Désireux d’avoir de nombreuses solutions de repli, le directeur sportif brésilien du PSG a également une belle cible en Angleterre en la personne de Wilfred Ndidi, auteur d’une saison tout simplement exceptionnelle à Leicester. Utilisé à 29 reprises par Brendan Rodgers chez les Foxes, le Nigérian possède de nombreuses qualités qui plaisent à Leonardo. Il est jeune (23 ans), déjà doté d’une belle expérience en Premier League et ne jouit pas encore d’un salaire délirant. Seule son indemnité de transfert pourrait être un frein à sa venue au PSG selon les informations de Todo Fichajes.

Le média affirme que Leicester réclame 40 ME et pas un centime de moins pour le transfert de son international nigérian lors du prochain mercato. Une somme importante pour un joueur de seulement 23 ans n’ayant pas encore disputé le moindre match en Ligue des Champions. Pour l’heure, le Paris Saint-Germain n’a pas donné de réponse à Leicester. Leonardo, qui explore également les pistes Bakayoko, Tonali, Camavinga, Bennacer ou encore Partey, se donne un temps de réflexion afin de peser le pour et le contre et donner une réponse définitive à la direction de Leicester. Le Paris SG ne devra toutefois pas trop tarder pour se positionner concrètement dans le dossier Wilfred Ndidi car ce dernier a d’ores et déjà une longue liste de prétendants, notamment chez les cadors de Premier League. Reste à voir quel sera le choix de Leonardo et de Thomas Tuchel, lesquels sont d’accord sur le principe de recruter un milieu de terrain.