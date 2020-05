PSG : Partey, Bakayoko, le troisième nom au milieu dévoilé

Dans : PSG.

Wilfred Ndidi est dans le viseur du PSG après son étincelante saison du côté de Leicester. Le prix sera salé.

A la recherche d’un milieu de terrain pour la saison prochaine, Leonardo souhaite amener un joueur à la dimension plus physique pour équilibrer son groupe. Deux pistes ont été évoquées ces derniers jours. Il s’agit de celle menant à Thomas Partey de l’Atlético de Madrid, et de Tiémoué Bakayoko, qui s’est offert une deuxième jeunesse à l’AS Monaco, où il est prêté par Chelsea. Des joueurs disponibles pour un prix entre 30 et 45 ME. C’est dans cet ordre de prix que se trouve également Wilfred Ndidi, l’une des valeurs sures et des explications de la belle saison de Leicester. Le milieu nigérian est suivi de près par le PSG, et possède un prix estimé entre 45 et 50 ME, affirme ESPN.

Une dépense copieuse pour un joueur de 23 ans qui pourrait être amené à découvrir la Ligue des Champions s’il restait chez les Foxes. Mais l’idée de rejoindre un candidat pour le titre européen pourrait forcément le tenter. Attention toutefois, Leicester a les moyens de conserver un joueur recruté pour 15 ME en provenance de Genk il y a trois ans, et qui a récemment prolongé. Le voilà désormais sous contrat jusqu’en juin 2024. Un solide attachement qui pourrait obliger le PSG à miser très haut, et se séparer notamment de deux joueurs pour cela : Julian Draxler et Leandro Paredes. Un sacrifice que Leonardo est en tout cas prêt à faire, sachant que l’Allemand comme l’Argentin ne sont pas des incontournables aux yeux de Thomas Tuchel.