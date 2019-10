PSG : Navas ou ce gardien, Paris a hésité au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un très joli coup sur le marché des transferts en recrutant l’expérimenté gardien du Real Madrid, Keylor Navas. Depuis son arrivée au club, le Costaricien fait l’unanimité aussi bien pour ses performances que pour son attitude en dehors du terrain. Paris ne regrette donc pas son choix de l’été. Pourtant, cette décision de recruter Navas a été difficile à prendre pour Leonardo puisque l’état-major du PSG a longuement hésité avec un autre gardien, à savoir André Onana. Interrogé par RMC, le portier de l’Ajax a confirmé l’intérêt du PSG à son égard.

« Paris ? J'ai eu des feedbacks ("des retours") du PSG. J'ai eu des discussions avec mon agent. Il m'a parlé de Paris et de ce qu'il a envie de faire. Cela reste dans le cadre professionnel. Ce sont des choses qui se géraient avec mon agent. On en a discuté plusieurs fois. Il m'a dit que Paris était intéressé. Le Barça est revenu cet été. C'est ma maison. J'ai fait partie de ce club-là. Logiquement, ils veulent toujours reprendre l'un des leurs. Ce n'était peut-être pas le bon moment de rentrer. Peut-être que je ne rentrerais jamais ! Mais cet été, ce n'était pas bien pour le faire » a commenté le gardien de 23 ans, formé au Barça et qui a réalisé une superbe saison avec l’Ajax l’an passé. D’où l’intérêt des plus grands clubs européens comme Paris ou Barcelone…