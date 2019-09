PSG : Navas, ce n’est pas Buffon, Luis Fernandez y va fort

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un sprint final du mercato comme Leonardo sait les gérer, le PSG a tenté de franchir un cap pour construire une équipe capable d’aller très loin en Ligue des Champions. Si le directeur sportif a reconnu que cette saison pourrait être de transition afin de préparer l’avenir, la venue de Keylor Navas est toutefois un message particulièrement rassurant. Il faut dire que le problème du gardien a été évoqué de manière récurrente ces dernières saisons, sans jamais être réglé. C’est désormais chose faite selon Luis Fernandez, sans pitié avec Gigi Buffon, le précédent titulaire du poste.

« Le fait que Keylor ait gagné la Champions League parle en sa faveur, il l’a fait trois fois, cela démontre qu’il sait faire des arrêts importants car pour la gagner, il faut un gardien de but digne de ce nom. Le PSG a engagé un gardien de 32 ans… Pas comme Buffon qui en avait 40 à son arrivée, c’est un grand gardien mais d’un âge avancé. Paris a fait en sorte de mettre quelqu’un de fiable dans ses buts », a livré l’ancien joueur et entraineur du Paris Saint-Germain dans le journal costaricien, La Nación. Et tant pis pour Aréola, Trapp ou Buffon…