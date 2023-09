PSG ‍: Nasser Al-Khelaïfi prépare un joli cadeau à Sergio Rico

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Sergio Rico se remet peu à peu de son terrible accident subi en Espagne il y a quelques mois. En fin de contrat avec le PSG en juin 2024, son club ne l'oublie pas pour autant.

Le PSG a longtemps croisé les doigts concernant Sergio Rico. Victime d'un terrible accident en toute fin de saison dernière en Espagne, le portier avait été hospitalisé pendant de nombreux mois. Sorti d'affaires, l'ancien de Séville profite désormais de son temps pour récupérer. Mais le PSG ne l'oublie pas même si Sergio Rico n'a pas encore le feu vert pour refaire du sport à haut niveau. Nasser Al-Khelaïfi lui a récemment rendu visite pour prendre de ses nouvelles. Et apparemment, le président du club de la capitale est prêt à faire un beau geste pour Sergio Rico et son avenir.

Sergio Rico, le PSG ne le laissera pas tomber

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Rico Gonzalez (@sergioricogonzalez1)

Selon les informations de L'Equipe, le PSG réfléchit en effet à donner une prolongation de contrat à Sergio Rico s’il est autorisé à rejouer au football, ce qui est son objectif majeur dans les prochaines semaines. Rien n'est donc encore scellé car tout dépend de l'état de santé général de l'Espagnol, qui a encore un protocole de rééducation à suivre. En tout cas, Nasser Al-Khelaïfi ne souhaite pas le laisser tomber et veut l'accompagner le plus possible, lui qui est très souvent concerné par les drames qui peuvent frapper les joueurs du PSG ou bien leurs proches. Pour rappel, cet été lors du marché des transfert, le Paris Saint-Germain avait décidé de recruter un nouveau gardien, Arnau Tenas, pour combler l'absence de Sergio Rico. Reste à savoir donc comment le PSG gérera son affaire si Sergio Rico faisait son retour dans le groupe.