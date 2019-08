PSG : Nasser Al-Khelaïfi parle enfin, il envoie un message au Real

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Très discret pendant tout l’été, Nasser Al-Khelaïfi était à Monaco ce jeudi pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et si tout le monde ne parle que de ses échanges avec les dirigeants barcelonais au sujet de l’avenir de Neymar, le dirigeant qatari a choisi lui d’évoquer l’autre sujet. Le président du PSG a réagi à la présence du Real Madrid dans la poule, ce qui permettra au club français de se frotter à ce qui se fait de mieux sur le plan européen, avec toujours des ambitions affichées d’aller loin, même si cela n’a pas fonctionné ces dernières années.

« Nous savions que nous allions affronter de belles équipes, c'est la Champions League, et pour aller loin, il faut jouer contre de grands clubs. Nous sommes impatients de jouer ces très belles affiches. Le Real Madrid est un grand club, que nous connaissons bien pour les avoir affrontés souvent. Ils ont remporté 3 fois la compétition sur les 4 dernières années, mais nous sommes le Paris Saint-Germain et nous serons prêts pour ces deux grands matches face à eux. Notre objectif est d'aller le plus loin possible, pour cela, il faudra bien figurer dans cette phase de poules », a demandé un Nasser Al-Khelaïfi qui n'oublie pas que, Neymar ou pas, le PSG a de grands rêves en Ligue des Champions.