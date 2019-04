PSG : MU a peur de Paris au mercato, et ce n’est pas pour Herrera

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Opposés sur le terrain en Ligue des Champions cette saison, le Paris SG et Manchester United se croisent aussi dans les coulisses en vue de cet été.

La bataille est ouverte pour Ander Herrera, qui discute avec les deux clubs en raison de sa fin de contrat imminente. Dans un dossier bien plus complexe, David De Gea est en train de craquer pour le PSG affirme The Sun. Le tabloïd anglais annonce que les Red Devils craignent que le gardien espagnol ne soit plus très concentré sur la fin de saison, à l’image des deux buts concédés face à Manchester City ce mercredi soir.

Le board de MU estime que des discussions avec le Paris Saint-Germain ont eu lieu, et que l’ancien de l’Atlético Madrid a entre les mains une offre d'un contrat en or à 400.000 euros par semaine de la part du club de la capitale française. De quoi peser sachant que De Gea n’a jamais trouvé d’accord pour prolonger son contrat à Manchester, et ne possède pas une proposition similaire de la part de son club actuel. Mais le PSG a encore du chemin à faire, sachant que la formation anglaise n’envisage une vente de De Gea qu’en cas d’offre à hauteur de 60 ME, ce qui fait cher pour un portier avec une seule année de contrat. Mais c’est aussi à ce prix que le champion de France peut enfin régler son problème à ce poste.