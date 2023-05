PSG : Mourinho veut déjà virer des joueurs

Dans : PSG.

Annoncé comme très proche du Paris Saint-Germain, José Mourinho ne veut pas perdre de temps s'il rejoint le club de Ligue 1 cet été. Et le Special One a déjà sa petite idée sur les joueurs qu'il souhaite conserver et ceux qu'il souhaite virer.

Le hasard du calendrier de Serie A était facétieux puisque dimanche soir, le club de Bologne, entraîné par Thiago Motta, recevait l’AS Rome de José Mourinho. Deux techniciens cités comme étant les favoris pour remplacer Christophe Galtier sur le banc d’entraîneur du Paris Saint-Germain une fois que la saison 2022-2023 sera finie. Une fois le match terminé, sur un score de 0-0, Motta et Mourinho n’ont pas évoqué face aux médias ces rumeurs venues de la capitale française, même si les choses avancent de plus en plus vite à en croire plusieurs sources. Même s’il lui reste un an de contrat avec la Roma, et que la famille Friedkin veut le conserver jusqu’en 2024, le Special One est de plus en plus proche du PSG. Pour certains insiders, l'accord serait même déjà conclu, même si forcément personne ne le dira officiellement, le club italien ayant une saison à finir avec des matchs décisifs à jouer. Cependant, Mourinho aurait déjà prévenu Campos de ses exigences.

Mourinho veut gagner la Ligue des champions avec Paris

Contacté par le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi, très proche de Jorge Mendes, l’agent historique de José Mourinho, ce dernier est donc d’accord pour signer au Paris Saint-Germain. Mais le Mou n’est pas du genre à débarquer au PSG sans avoir pris des garanties d’avoir des joueurs qui lui permettront de gagner des trophées autres que le titre de Champion de France. Si José Mourinho vient en Ligue 1, c’est pour gagner la Ligue des champions, sa troisième à titre personnel, et rien d’autre. Le Portugais sait bien que contrairement à ses volontés, il ne pourra par avoir le plus gros salaire du vestiaire parisien, Kylian Mbappé étant intouchable, mais il exige d'avoir des soldats à même de répondre à ses ordres. Et il a, de ce fait, prévenu Luis Campos que ce dernier allait devoir faire de la place dans les vestiaires du Parc des Princes.

🚨 THREAD 💣



RÉVOLUTION AU PSG



Le mercato d'été 2023 sera un mercato record voir même historique pour le #PSG et sûrement l'un des plus marquant de l'histoire moderne sous #QSI



⬇️ pic.twitter.com/kjrA4dvWRz — DÉTECTIVE PSG 🕵🏼‍♂️ (@DETECTIVEPSG) May 13, 2023

Et le compte Twitter Détective PSG, qui malgré un nom assez folklorique, a obtenu ces dernières semaines quelques infos confirmées par des « grands » médias, dévoile ce qu'il se trame actuellement dans les bureaux du club de la capitale.« Il se dit en interne que l'effectif actuel ne ressemblera pas à celui espéré par José Mourinho la saison prochaine. Luis Campos multiplie les rendez-vous avec de nombreux agents et travail d'arrache-pied pour réussir un mercato historique (...) Il devrait y avoir entre 8 à 12 départs et tout autant en arrivées, ce qui veut dire qu'il y aura énormément de transferts au PSG. Sont ciblés en priorités : un milieu de terrain défensif, un milieu de terrain box to box, un attaquant, un ailier, un défenseur en plus de Milan Skrinar. Pour chaque poste à renforcer, Luis Campos travaille avec une liste de 4 joueurs potentiels », explique l'insider, qui dit et répète depuis pas mal de temps que la venue de José Mourinho ne fait aucun doute.

A ce stade de la saison, et en attendant de savoir ce qu'il adviendra des nombreux joueurs prêtés par le PSG en Europe, plusieurs départs sont attendus dans l'effectif actuel, et non des moindres. Lionel Messi, Neymar, Marco Verrati, Sergio Ramos, Keylor Navas sont les incroyables têtes d'affiche de ce mercato de stars, reste à savoir ce que veut réellement José Mourinho et si Luis Campos va réussir enfin un bon mercato avec le Paris Saint-Germain. Car depuis sa venue en 2022, le conseiller portugais n'a pas précisément brillé par ses choix.