PSG : Mondial 2022, beIN... Le pacte secret de Sarkozy avec le Qatar

Dans ses nouvelles révélations au sein des Football Leaks, Mediapart a notamment évoqué un arrangement d'amis entre Nicolas Sarkozy et Tamim Al-Thani.

On le sait, Nicolas Sarkozy est un grand fan du Paris Saint-Germain. Souvent présent au Parc des Princes pour soutenir son équipe, l'ancien président de la République est bien plus qu'un supporter lambda, puisque l'homme politique serait tout simplement à l'origine du rachat du PSG par les investisseurs qataris. En effet, selon Mediapart, Sarkozy avait « proposé à Tamim Al-Thani le rachat du PSG et la création d’une chaîne télé en France en échange de la Coupe du Monde 2022 au Qatar ».

Une proposition datée de 2010 qui se serait finalement traduite dans la réalité, vu que le prince du Qatar a racheté le club de la capitale française avant d'implanter beIN Sports dans le paysage audiovisuel français. Tout en sachant que le Qatar sera également l’organisateur du prochain Mondial en 2022, Michel Platini ayant aidé le pays de la péninsule arabique à arriver à ses fins. Un enchainement supposé qui montre que l'ancien Président de la République avait de la suite dans les idées pour redorer coûte que coûte le blason de son club de coeur.