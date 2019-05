PSG : Moins glamour mais bien payé, Rabiot a une offre bluffante

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Toujours sous contrat avec le PSG pour quelques jours, Adrien Rabiot travaille activement sur son futur point de chute.

Il serait en effet de bon ton pour l’international français de rapidement signer dans un club, histoire de faire une préparation complète afin d’oublier ses six derniers mois sans jouer une minute. Le FC Barcelone ou Tottenham ont été régulièrement annoncés, mais le Bétis Séville aurait aussi sa chance. Le quotidien espagnol El Desmarque développe ainsi l’offre originale mais très juteuse promise au milieu de terrain de 24 ans.

Ce dernier ne pourrait pas bénéficier d’un énorme salaire en Andalousie, avec un contrat lui rapportant 3 ME par an, soit loin de ses ambitions. En revanche, il récupèrerait 20 ME de prime à la signature, somme assez colossale, et aussi la possibilité de récupérer 50 % du montant de sa future vente sur la plus-value au-delà du montant déboursé pour sa prime à la signature. Soit encore 10 ME dans la poche s’il venait à faire une bonne saison avec le Bétis et être vendu 40 ME par exemple. Reste que sur le plan sportif, l’intérêt est limité avec l’absence totale de Coupe d’Europe la saison prochaine pour le club espagnol. Néanmoins, sur le plan financier, cela permettrait clairement à Rabiot d’atteindre ses objectifs…