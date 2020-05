PSG : Milan ok pour vendre Bennacer à Paris ?

Dans : PSG.

Lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain tentera de se renforcer au milieu de terrain et dans cette optique, le profil d’Ismaël Bennacer plaît à Leonardo.

Eblouissant avec l’Algérie lors de la Coupe d’Afrique des Nations l’été dernier, celui qui défendait à l’époque les couleurs d’Empoli s’était engagé à l’AC Milan contre seulement 16 ME. Un an plus tard, sa cote a encore grimpé sur le marché des transferts à tel point que des formations anglaises s’intéressent de près à lui, au même titre que le Paris Saint-Germain. Dans un premier temps, les médias italiens indiquaient que le club lombard était totalement fermé à un départ de l’Algérien. Mais selon Le 10 Sport, la donne n’est pas aussi limpide que cela et le PSG a clairement une chance de rafler la mise dans ce dossier plutôt attrayant.

Le média dévoile qu’en cas d’offre à 30 ME, le Milan AC réfléchira sérieusement à vendre Ismaël Bennacer au Paris Saint-Germain. Cela marquerait une avancée significative dans le dossier, sans pour autant que celui-ci soit bouclé. Car dans le clan du joueur, on ne saute pas encore au plafond à l’idée de signer dans la capitale française, pour une raison simple. Conscient qu’il est important pour lui de bénéficier d’un temps de jeu important à 22 ans, le natif d’Arles ne rejoindra pas un cador européen lors du prochain mercato, s’il n’a pas un minimum de garanties. Autant dire que pour le PSG, la tâche s’annonce délicate car il sera compliqué pour Thomas Tuchel d’assurer une place de titulaire à Ismaël Bennacer dans une équipe comptant Marco Verratti, Leandro Pardes, Ander Herrera voire Tanguy Kouassi et Marquinhos dans ce secteur de jeu. Reste maintenant à voir comment le dossier évoluera mais à l’AC Milan, on ne ferme en tout cas plus totalement la porte à un transfert d’Ismaël Bennacer.