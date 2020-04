PSG : One two three, Al-Khelaïfi fonce sur Bennacer !

Dans : PSG.

La saison de Ligue 1 étant officiellement terminée, les clubs vont pouvoir dès à présent concentrer leurs forces sur le mercato en vue du prochain championnat.

En attendant de connaître les décisions des autres pays et donc des dates officielles du mercato, les pistes se multiplient au Paris Saint-Germain. Ce n’est plus un secret pour personne, le champion de France en titre souhaite s’offrir un milieu défensif au profil assez physique lors de la prochaine fenêtre de mercato. Dans cette optique, le profil de Thomas Partey est très apprécié, tout comme celui de Lorenzo Pellegrini. Mais à en croire les informations récoltées par Foot Mercato, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont également très attentifs à la situation d’Ismaël Bennacer, auteur d’une Coupe d’Afrique des Nations exceptionnelle en 2019 avec l’Algérie et qui suscite de nombreuses convoitises.

L’été dernier, l’AC Milan avait réalisé une superbe opération en recrutant l’international algérien pour seulement 16 ME en provenance d’Empoli. Assurément, c’est une belle plus-value qui attend les dirigeants lombards en cas de transfert cet été. Néanmoins, le Paris Saint-Germain ne souhaite pas surpayer Ismaël Bennacer. Dans un premier temps, des discussions aux alentours de 20 ME étaient engagées mais rapidement, le Milan AC a fait savoir à Leonardo qu’un départ du milieu de terrain de 22 ans pour moins de 35 ME était inenvisageable. Très motivé à l’idée de renforcer son entrejeu au mercato, le Paris Saint-Germain pourrait s’aligner sur les demandes lombardes. Mais il faudra ensuite convaincre le joueur, lequel n’a pas témoigné de son envie de quitter le Milan AC. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’Algérien ne fait pas d'un départ une priorité. A tel point qu’il ne rejoindra pas le Paris SG s’il n’a pas l’assurance de bénéficier d’un temps de jeu important. Reste maintenant à voir si Leonardo sera en mesure d’apporter des garanties à Ismaël Bennacer à ce sujet…