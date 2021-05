PSG : Prolongation signée, Draxler fait comme Neymar

Dans : PSG.

Julian Draxer a accepté l'offre du PSG de prolonger son contrat. Ce sera pour trois ans, et officialisé dans les prochains jours.

Désireux de ne pas trop bouleverser son effectif cet été pour éviter d’avoir à acheter trop de joueurs alors que les caisses ne sont pas forcément extensibles, le Paris Saint-Germain a réussi à convaincre Julian Draxler de prolonger son contrat. L’international allemand était pourtant libre de choisir son point de chute cet été, après avoir été longtemps poussé vers la sortie, notamment par Leonardo. Mais non seulement le milieu de terrain s’est montré plutôt à son avantage en deuxième partie de saison, sans non plus parvenir à s’imposer comme un titulaire. En plus de cela, il représente un joueur technique déjà dans le moule du PSG, avec des garanties d’adaptation et un discours qui passe auprès de Mauricio Pochettino. Résultat, plusieurs insiders l’annoncent ce dimanche soir, l’accord est désormais total pour la prolongation de contrat de Julian Draxler, qui était arrivé en provenance de Wolfsburg en janvier 2017 pour 40 ME tout de même.

Il n’y aura donc pas de départ gratuit, et l’international allemand de 27 ans s’engage pour trois nouvelles saisons au sein du PSG. Le Bayern Munich lui avait transmis une proposition récemment, mais il a fait le choix de rester à Paris, pour un salaire quasiment équivalent de 7 ME par an. En revanche, pendant des semaines, la discussion s’est portée sur la durée de la prolongation. Draxler voulait signer pour deux ans, afin de faire un dernier choix fort pour sa carrière avant l’âge de 30 ans. Il a finalement accepté l’offre du Paris SG et de Nasser Al-Khelaïfi, qui voulait le voir s’inscrire dans la durée et signer pour trois ans. Avec un tel salaire, même si le Bayern Munich s’alignait au moins sur ce chiffre, l’ancienne pépite de Schalke 04 parvient à maintenir son contrat alors qu’il n’a tout de même pas forcément répondu aux attentes sur ses quatre ans et demi de présence au PSG.

Draxler va en tout cas imiter Neymar, et assurer une certaine continuité pour la saison prochaine, le Brésilien venant juste de prolonger son contrat la semaine dernière.