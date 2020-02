PSG : « Meunier tu dors », Meunier préfère l’humour à Marseille

Dans : PSG.

Défenseur du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier possède un nom qui fait forcément tilt par rapport à la célèbre comptine.

Mais ne chauffez pas trop l’international belge sur cette fameuse phrase « Meunier, tu dors ». Car si, assez logiquement, personne n’ose faire ce jeu de mots à voix haute et à jeun tant il a été écrémé, certains ne se privent pas et le défenseur du PSG le garde en travers de la gorge. Dans un entretien avec le Youtubeur « Maskey », Thomas Meunier a clairement ciblé ceux qui le chauffaient avec cette blague vaseuse.



« On me le fait tout le temps, dans tous les stades, même à Paris. Ils arrivent à dix, il y en a un qui veut faire rire tout le monde et qui lance la phrase. En vérité, ce n’est pas marrant, mais les mecs sont bourrés, ils sont contents », a pesté le Diable Rouge, pour qui l’effet de groupe et l’alcool aident à faire ce genre de blagues un poil lourdes. En revanche, le chambrage plus original, il adore.



« Il ne faut pas que ce soit méchant, mais j'aime les gens qui font preuve d’originalité. Par exemple, à Marseille, l’année dernière, j'ai rigolé comme jamais. On était en plein échauffement, à cinquante centimètres du public. Des mecs arrivent, se mettent debout, enlèvent leurs pantalons et se mettent à crier 'F*** you' . J'avais jamais vu ça. Je pleurais de rire. Verratti, était à côté de moi, il était par terre. C’est un truc de fou », a souligné Thomas Meunier, pour qui les Marseillais ajoutent un grain de folie à leur humour, ce qui n’est pas pour déplaire au joueur du PSG.