PSG : Meunier supplie Leonardo de le garder au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Meunier a profité des blessures de Colin Dagba et de Thilo Kehrer pour gagner des points auprès de la direction parisienne. Désormais titulaire à part entière aux yeux de Thomas Tuchel, l’international belge rêve de recevoir une offre de prolongation de la part de Leonardo. Si pour l’heure, aucune discussion concrète n’a été engagée en ce sens, le Belge a un bon feeling. Interrogé par beIN SPORTS, il a indiqué que ses échanges avec le directeur sportif brésilien étaient positifs, et qu’il croyait désormais dur comme fer à la signature d’un nouveau bail dans la capitale française.

« Pour l’instant, il n’y a rien du tout, je joue mes matches. Que ce soit la direction ou le staff technique, tout le monde suit attentivement mes prestations et pour l’instant on est plus dans l’attente et on va voir un petit peu comment ça se passe. Je pourrais vous en dire plus – peut-être – dans les semaines qui viennent (…) Je suis bien à Paris et j’apprécie le club. En attente d’une prolongation de contrat ? Oui, ils le savent. Ça fait depuis deux ans que Antero Henrique (ancien directeur sportif parisien) avait eu des projets de prolongation mais ce n’était jamais venu sur la table. On patiente, j’ai été patient jusqu’à maintenant et je le serai encore un peu. le message est positif quand je parle avec le staff et Leonardo. C’est toujours très encourageant, donc je pense qu’à un moment donné ça viendra » a indiqué Thomas Meunier, qui espère sans doute être fixé sur son avenir avant cet hiver. Pour rappel, il sera libre de signer dans le club de son choix pour la saison prochaine dès le mois de janvier si Paris n’a pas bouclé sa prolongation d’ici-là…