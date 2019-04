PSG : Meunier adore l’OM et Man United, et il vous emme.... !

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Connu pour son franc-parler, Thomas Meunier a encore surpris dans son entretien accordé à L’Avenir.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2020, le latéral droit ne voit pas d’évolution vers une prolongation de contrat. D’où sa déclaration annonçant son probable départ au mercato estival. Et le Belge a adopté la même sincérité lorsqu’il a évoqué le traitement infligé par certains supporters. Pour rappel, Meunier avait « liké » un tifo du rival marseillais l’année dernière, puis une publication de Manchester United, le bourreau du PSG en Ligue des Champions cette saison. De quoi récolter quelques insultes sur le net, ce qui n’a pas l’air de le déranger.

« Dans le stade, je ne ressens pas cette haine, a commenté le Parisien. Mais voilà, il y a une nouvelle génération de supporters, plus anonymes, qui préfèrent s’exprimer sur les réseaux sociaux et cela prend parfois des proportions assez graves. Les plus anciens, eux, continuent de m’encourager. Sur les réseaux sociaux, certains supporters pensent que le club leur appartient. A la limite, ils s’en octroient les mérites et pensent que si vous signez dans leur club favori, vous devez détester les autres. »

Meunier refuse de fuir

« J’ai une autre façon de voir les choses : je respecte mon contrat, je suis prêt à me donner à 1000%, mais cela ne m’empêche pas d’aimer d’autres équipes et le foot en général, s’est défendu Meunier, qui refuse de supprimer son compte Twitter. Ma compagne me l’a déjà conseillé, mais je suis d’avis que cela fait partie du job. Surtout dans un club du calibre du PSG. » Après ça, le Diable Rouge risque de recevoir une nouvelle vague de messages désagréables…