PSG : Bye-bye Paris, Meunier fait un constat cash sur son avenir

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Arrivé en 2016, Thomas Meunier vit une saison délicate au Paris Saint-Germain. Barré par la concurrence de Thilo Kehrer et de Dani Alves, l’international belge ne s’est jamais rendu indispensable aux yeux de son entraîneur Thomas Tuchel. Et alors que son contrat expire en juin 2020, il semblerait qu’un départ soit plus que jamais d’actualité. C’est en tout cas la teneur du message lancé par l’ancien défenseur du FC Bruges dans les colonnes du journal belge L’Avenir en ce milieu de semaine.

« Il y en a qui vivent des saisons bien plus compliquées. Il me reste un an de contrat ici, à quoi cela me servirait-il de faire des histoires ? J'ai moins presté en match, mais je continue à me donner à fond à l'entraînement. Vais-je prolonger ou partir ? Bonne question. Avec la direction, les discussions traînent un peu. Je peux comprendre, vu les échéances de l'équipe, que mon cas personnel ait été mis au frigo, mais vu que rien n'a bougé jusqu'ici, le message m'a l'air assez clair. Ça m'embêterait un peu que ça se termine comme ça, sans avoir eu l'occasion de finir en beauté » a confié un Thomas Meunier forcément déçu de voir l’aventure se terminer ainsi avec le PSG, mais qui ne se fait pas d’illusions pour son avenir.