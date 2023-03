PSG : Messi ou Neymar viré, Lizarazu met la pression

Battu 2-0 par le Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG a été une nouvelle fois prématurément éliminé de la C1. Bixente Lizarazu estime que pour grandir, le PSG doit se séparer de Messi ou de Neymar.

Malgré le retour de Kylian Mbappé, le PSG a été balayé par le Bayern Munich. Avec une défaite de 3-0 sur le score cumulé des deux matchs, le club de la capitale a été surclassé malgré les nombreuses stars présentes sur la pelouse. Sans Neymar, blessé, Paris a une nouvelle fois chuté au stade des huitièmes de finale, comme l'année dernière. Pour Bixente Lizarazu, le PSG doit prendre une décision forte concernant son effectif et construire une vraie équipe, sans se soucier des stars et de l'image commerciale du club. L'ancien défenseur de l'équipe de France s'est exprimé au micro de France Info après l'élimination des Parisiens.

Neymar ou Messi. L'un des deux doit partir

« Il faut une vraie révolution. Je pense qu’il y a une star de trop. Neymar est souvent blessé, il est très inconstant. Messi a 35 ans. Mbappé, on ne peut pas le toucher, c’est le meilleur joueur à l’heure actuelle. Il faut construire une équipe autour de lui. La question c’est, est-ce qu’on garde Messi qui est quand même un très bon pourvoyeur de ballons et un très bon joueur ? Mais derrière, c’est construire une vraie équipe, acheter à chaque poste les meilleurs joueurs en défense et en milieu de terrain » a déclaré le champion du monde 1998 qui souhaite que le PSG se sépare de l'un des deux anciens joueurs du FC Barcelone pour bâtir une équipe centrée autour de Kylian Mbappé. Lionel Messi est en fin de contrat en juin prochain tandis que Neymar ne semble plus être convoité par la direction parisienne. Le prochain mercato estival pourrait être une immense révolution à Paris.