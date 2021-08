PSG : Messi, Neymar, Mbappé, la comparaison très osée

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le mercato estival ne fait pas que des envieux en Europe. Certains se réjouissent de voir un tel trio offensif composé de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain a frappé très fort sur la planète football. Rien ne semblait pouvoir arrêter le Qatar cet été, dans l’un des derniers marchés des transferts avant sa Coupe du monde 2022. Si la demi-finale de Ligue des champions était un résultat plutôt positif la saison dernière, Paris veut plus. Ce n’est un secret pour personne. D’autant que le LOSC a été meilleur en Ligue 1. Alors Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se sont lancés dans le façonnage d’une équipe de galactiques. Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et surtout Lionel Messi ont débarqué au PSG ces dernières semaines. Un mercato retentissant et historique, qui ne manque évidemment pas de faire réagir. Si le Bayern Munich par exemple s’interroge sur la capacité de Paris à respecter le fair-play financier, d’autres s’impatientent de voir évoluer toutes ces stars ensemble. A l’image de Pierpaolo Marino, le président de l’Udinese, qui a osé une comparaison forte dans l’édition du jour de Tuttosport.

« C’est comme si on avait réuni Maradona-Van Basten-Pelé »

« La campagne de recrutement du PSG est le rêve de nombreux fans de fantasy. Ils ont plein de champions. Maintenant il faut voir s’ils trouveront l’alchimie entre les hommes, ce qui est indispensable pour gagner. Je suis curieux, comme tout le monde. Après tout, c’est comme si par le passé on avait monté une équipe avec un trident Maradona-Van Basten-Pelé. C’est fou ! », s’est enflammé le dirigeant italien, qui a une position évidemment plus facile car il n’est pas un concurrent du PSG. Il devrait avoir un premier aperçu à Reims dimanche soir à partir de 20h45, car Lionel Messi pourrait bien joué ses premières minutes avec la tunique du Paris Saint-Germain.