PSG : Pas assez riche, Valence abandonne pour Guedes

Auteur de quatre buts et neuf passes décisives à Valence cette saison, Gonçalo Guedes a vu sa valeur marchande exploser depuis qu’il a été prêté par le PSG.

Et pour l’heure, il est difficile de savoir où évoluera l’international portugais la saison prochaine. Valence, le PSG ou un autre club ? Marca s’est penché sur la situation de l’attaquant de 21 ans. Et selon le quotidien espagnol, il y a très peu de chance que Gonçalo Guedes reste à Valence. Effectivement, le club Che n’aurait pas les moyens de conserver le joueur, même en cas de qualification pour la Ligue des Champions.

En réalité, il n’y aurait plus qu’un espoir pour Valence de conserver le joueur : convaincre le PSG d’accepter un nouveau prêt. Une solution qui ne devrait pas (du tout) emballer les dirigeants franciliens, en quête de liquidités afin de montrer patte blanche devant le fair-play financier, et qui ne devraient pas se gêner pour profiter de l’explosion de la valeur marchande de Gonaçlo Guedes sur le marché des transferts. Pour rappel, le Real Madrid et l’Atlético Madrid ont notamment manifesté leur intérêt pour le joueur ces dernières semaines, selon la presse espagnole.