PSG : Lionel Messi au Parc des Princes, Paris va patienter !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que Lionel Messi devrait faire ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain le week-end prochain à Reims, sa première au Parc des Princes pourrait finalement être repoussée.

Le 10 août dernier, à la surprise générale ou presque après sa non-prolongation de contrat au Barça, Lionel Messi est devenu un nouveau joueur du PSG. Du moins dans les faits, car pour l’instant, l’attaquant argentin n’a toujours pas porté le maillot de Paris en match officiel. Ce qui ne saurait tarder, puisqu’avec deux semaines et demi d’entraînements dans les jambes, le sextuple Ballon d’Or a de grandes chances d’être aligné par Mauricio Pochettino à Reims dimanche prochain. Peut-être pas en tant que titulaire, sachant que le PSG ne prendra aucun risque avec sa nouvelle star. Mais dans tous les cas, et ce quelque soit la physionomie du match, l’entraîneur argentin fera jouer son compatriote sur la pelouse du Stade Auguste Delaune. Une grande première qui sera suivie par le monde entier, comme l’explique Le Parisien : « Le PSG s'avance vers ses jours les plus brûlants, sans doute les plus importants de son histoire. Un événement mondial se prépare à l'échelle de la planète football ».

PSG-OL, le premier vrai match de Lionel Messi à Paris ?

« Content de rejouer au football, d'entamer une deuxième vie, loin de Barcelone, et d'assurer aux sceptiques du monde entier qu'il peut réussir partout, à chaque instant », Messi n’a cependant pas que de bonnes nouvelles à annoncer aux supporters franciliens. Vu que ses grands débuts au Parc des Princes, initialement prévus face à Clermont le 12 septembre prochain, pourraient être repoussés. Présenté en grandes pompes aux fans du PSG avant le match contre Strasbourg la semaine dernière, Messi aura effectivement du mal à être aligné d’entrée sur la pelouse du Parc dans trois semaines. Tout simplement parce que moins de deux jours auparavant, soit le 10 septembre à 1h30 heure du matin, Messi jouera avec l’Argentine contre la Bolivie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Autant dire que la Pulga ne sera pas vraiment en état de jouer face au promu auvergnat en L1. Pour voir la légende du Barça à 100 %, il faudra donc attendre encore un peu. Probablement jusqu'au choc contre l’OL, prévu le 19 septembre au Parc.