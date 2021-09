PSG : Messi, Neymar, Mbappé, il ne manquait plus que lui

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Personne ne s’y attendait, le PSG a finalement recruté un latéral gauche lors du dernier jour du mercato en la personne de Nuno Mendes.

Le prometteur latéral gauche du Sporting Portugal s’est engagé au Paris Saint-Germain sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat automatique pour un total d’environ 50 millions d’euros. Avec l'indisponibilité interminable de Juan Bernat et le niveau inquiétant de Layvin Kurzawa, ce renfort ne sera pas de trop pour Mauricio Pochettino, lequel avait fait d’Abdou Diallo son titulaire en ce début de saison. Sur l’antenne de RMC, Mathieu Bodmer a réagi à la signature de Nuno Mendes au Paris SG. Le consultant de la radio et de Prime Video a eu l’occasion de visionner plusieurs matchs du Sporting Portugal la saison dernière et a visiblement flashé sur la nouvelle recrue du PSG.

Bodmer sous le charme de Nuno Mendes

Selon lui, c’est un joueur comparable à Achraf Hakimi qui déboule à Paris et qui vient renforcer le couloir gauche de la défense. Autant dire que si le Portugais a réellement un niveau similaire à celui de l’ex-latéral droit de l’Inter, le Paris Saint-Germain va devenir injouable cette saison. C'était selon l'ancien milieu de terrain, le joueur parfait pour compléter l'effectif du PSG, le seul réel manque ayant ainsi été comblé. « Nuno Mendes, c’est vraiment un gros coup de la part du PSG. Dans les latéraux gauchers, c’est ce qui se fait de mieux aujourd’hui chez les jeunes. Il manquait un joueur comme lui au PSG. Il a un bon pied gauche, c’est un bon contre-attaquant. Il a une bonne qualité de centre. Il est très bon avec le ballon. C’est un peu le Hakimi du côté gauche » a analysé Mathieu Bodmer, emballé par la signature de Nuno Mendes au Paris Saint-Germain en provenance du Sporting. Reste maintenant à voir comment ce très jeune joueur de 19 ans parviendra à s’adapter. Mais sur le papier, Nuno Mendes a absolument tout de la recrue parfaite pour le PSG.