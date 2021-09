PSG : Nuno Mendes, le nouveau chouchou de Neymar ?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a comme d’habitude frappé fort lors de la dernière journée du marché des transferts en recrutant le grand espoir portugais Nuno Mendes.

Révélation du championnat lusitanien, l’arrière gauche a gravi les échelons à vitesse grand V, puisqu’il compte déjà cinq sélections avec le Portugal à 19 ans. Sa valeur a aussi explosé, et son arrivée au Paris SG pour un prêt payant avec une option d’achat obligatoire à 40 millions d’euros, le démontre. Les spécialistes l’annoncent très rapidement comme un futur titulaire, ce qui en dit long sur ses qualités de puissance et d’apport offensif, mais aussi sur les manques identifiés au PSG à ce poste. Juan Bernat va revenir progressivement, Layvin Kurzawa a disparu de la circulation et Abdou Diallo est jugé comme fiable mais trop défensif. Résultat, le club francilien espère tout simplement avoir mis sur l’équivalent d’Achraf Hakimi, tout simplement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Encore faut-il que l’acclimatation et la découverte d’un vestiaire plein de stars mondiales se passe bien. Nuno Mendes n’a que 19 ans, une seule véritable année en professionnel, et il sort tout juste d’une enfance difficile. Elevé dans des conditions très modestes dans une famille d’origine angolaise, le natif de la très touristique station de Sintra a perdu son père il y a quelques années, et se fait souvent très calme et discret. Il ne parle que le Portugais, mais mais va avoir la chance de pouvoir s’appuyer sur les Brésiliens, et notamment un Neymar qui devrait rapidement l’adopter. « Comment va-t-il interagir dans ce vestiaire de stars ? C’est quelqu’un d’assez calme, discret. Sa chance, c’est que pas mal de monde parle portugais et les Neymar ou Marquinhos vont savoir le mettre à l’aise assez facilement, sans oublier Danilo », explique ainsi dans les colonnes du Parisien Gary De Jesus, journaliste et spécialiste du football portugais. Pour les passionnés du PSG, la trêve internationale sera l’occasion de suivre avec un peu plus d’attention les performances du Portugal, et de leur nouvelle recrue.