PSG : Se queda, Paredes chambre le Barça pour Neymar

L’avenir de Neymar ne fait aucun doute pour les joueurs du PSG, qui ne voient pas le Brésilien repartir dans l’autre sens cet été.

« Se queda » (Il reste). Cette phrase prononcée par Gérard Piqué à propos de Neymar en 2017, juste avant le transfert du Brésilien de Barcelone au PSG, est restée célèbre. Il s’agit de la preuve ultime de la différence entre ce qui peut se dire dans le vestiaire ou sur les réseaux, et ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Le défenseur central espagnol en rigole probablement aujourd’hui, mais sur le moment, il avait vraiment eu le sentiment d’avoir été pris pour un jambon, même s’il a assuré qu’il avait prononcé cette phrase pour inciter Neymar à rester. En tout cas, en parlant de « se queda », Leandro Paredes a affirmé la même chose pour Neymar, à l’heure où le Barça est toujours intéressé par son retour.



« Au PSG, je joue avec les tout meilleurs, Verratti est le meilleur milieu, c’est impossible de lui prendre le ballon, il va toujours s’en sortir. L’effectif est incroyable, je profite chaque jour, aux entraînements, le niveau est très élevé. Avec Neymar, Oui, on parle beaucoup, il m’appelle tout le temps. Un possible départ ? Non, Neymar reste avec nous », a confié le milieu de terrain argentin à Fox Argentina. Des confidences également effectuées sur l’état d’esprit au sein du PSG, qui a beaucoup évolué depuis l’arrivée de l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg en janvier 2019 après des débuts compliqués. Un côté plus gagneur et vicieux qu’il représente assez bien, et qui démontre que le PSG a envie de tout casser en Europe cette saison.