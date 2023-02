PSG : Messi n’a pas prolongé, Beckham se place

En discussion avec le Paris Saint-Germain pour un nouveau contrat, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé. Si la situation n’évolue pas, l’attaquant argentin pourrait quitter le club francilien l’été prochain. Soit le scénario rêvé pour David Beckham, grand fan de la Pulga.

Alors que la tendance semblait positive ces derniers mois, Lionel Messi n’a pas encore accepté de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Le président Nasser Al-Khelaïfi se montrait confiant quant à la signature de l’Argentin. Mais force est de constater que les négociations sont plus difficiles que prévu. Selon le média TyC Sports, il ne faut pas s’attendre à une prolongation imminente de la Pulga, dont le bail qui expire en juin prochain contient une option pour une année supplémentaire. Une clause à activer de la part des deux parties.

Autrement dit, Lionel Messi pourrait se retrouver libre dans quelques mois. Ce serait évidemment le scénario idéal pour David Beckham, le propriétaire de l’Inter Miami qui drague le Parisien depuis plusieurs années. L’Anglais a en effet profité d’un entretien avec ESPN pour lancer de nouveaux compliments au champion du monde. « Le joueur que j'admire le plus ? C'est forcément Messi, a répondu l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. J'adore Leo pour de nombreuses raisons. »

Conversations continue between Leo Messi and PSG. Understand Messi’s representatives and PSG board will also meet in person in the next 2/3 weeks. 🚨🔴🔵🇦🇷 #Messi



PSG will submit official new deal bid, length of contract and final details will be discussed to get it signed. pic.twitter.com/8qq7mniKXB