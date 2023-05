PSG ‍: Messi change de cap, la Premier League se réveille

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Partagé entre le FC Barcelone, l'Arabie Saoudite et la MLS, Lionel Messi ne sait pas où aller mais veut vite se décider. Une situation qui a réveillé les clubs anglais selon la presse argentine. De quoi tout changer pour son avenir ?

L’avenir de Lionel Messi est pour le moment totalement inconnu. Sur le départ du Paris SG, malgré une option de prolongation de contrat qui ne sera visiblement jamais activée, l’Argentin se cherche un point de chute. Jusqu’ici, le FC Barcelone était le grand favori étant donné le forcing effectué par Joan Laporta, qui fait surtout beaucoup d’apparitions médiatiques, mais pas beaucoup d’offres concrètes sur le plan financier. Résultat, La Pulga s’impatiente, et les deux autres propositions sont étudiées. L’Arabie Saoudite, par le biais d’un club d’Al-Hilal, lui fait un véritable pont d’or, tandis que l’Inter Miami de David Beckham se démène pour lui présenter une proposition de gala capable de le séduire, lui qui entend vivre en Floride à la fin de sa carrière.

Le PSG toujours pas totalement écarté ?

Toutes les portes sont donc ouvertes, sachant que selon les dernières informations, même l’idée de continuer au PSG ne déplairait pas tant que ça à Lionel Messi, qui s’est platement excusé pour son escapade en Arabie saoudite en lieu et place d’un entraînement, et n’a jamais publiquement craché sur le club de la capitale, même s’il n’a jamais clamé son amour pour lui non plus.

Mais tout récemment, la situation de Lionel Messi a visiblement mis de nouveaux clubs sur les rangs. C’est ce que révèle le quotidien argentin Olé, qui affirme que des formations de Premier League sont désormais décidées à tenter leurs chances pour récupérer le septuple Ballon d’Or. La Premier League n’est pas vraiment une destination qui fait rêver l’Argentin, mais toutes les pistes seront forcément étudiées. Le média ne précise pas le nom du ou des clubs qui pourraient tenter leur chance mais les approches seraient toutefois très récentes.

Et si c'était Manchester City ?

Une preuve que l’incertitude autour de l’avenir de Lionel Messi réveille des intérêts. Surtout que le joueur du PSG a envie de se décider sur la suite de sa carrière dans le courant du mois de juin, et de ne pas avoir à se soucier de ça lors des matchs amicaux qu’il disputera prochainement avec l’Argentine, en tournée lucrative en Indonésie et en Chine à la mi-juin. Sans faire de plans sur la comète, l’idée de voir Pep Guardiola tenter sa chance pour travailler à nouveau avec Lionel Messi, qu’il a connu au FC Barcelone, pourrait avoir du sens même si la question de l’adaptation de l’Argentin au rugueux football anglais pose également question. En tout cas, il pourrait y avoir très prochainement de nouveaux candidats à sa venue, alors que Lionel Messi se pose en ce moment même des questions sur sa future destination.