PSG : Messi boude, la colère gronde à Paris

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a logiquement été battu par le Stade Rennais (0-2) ce dimanche en Ligue 1 au Parc des Princes. Une défaite 2 buts à 0 et un Leo Messi qui frustre toujours autant dans la capitale.

Malgré sa large avance en tête de la Ligue 1, le PSG pourrait bien vivre une fin de saison galère. Ce dimanche au Parc des Princes, les champions de France ont subi la loi du Stade Rennais sur le score de 2 buts à 0. Une victoire on ne peut plus logique pour des Bretons inspirés et tout simplement meilleurs collectivement. Si le PSG a coulé devant son public, ce dernier n'aura pas lâché en encourageant ses troupes. Pour autant, certains joueurs sont rentrés directement au vestiaire après leur revers face au Stade Rennais. C'est notamment le cas de Leo Messi ou encore Marco Verratti. De quoi agacer comme il se doit sur les réseaux sociaux.

Messi rentre une nouvelle fois aux vestiaires

Pendant que Kylian Mbappé salue le Virage Auteuil, Léo Messi préfère rentrer directement au vestiaire. 🥶#PSGSRFC pic.twitter.com/eMNikcCoQj — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) March 19, 2023

Déjà, sur l'antenne de Canal+, le duo Habib Beye - Paul Tchoukriel s'est indigné de ces joueurs rentrés directement au vestiaire. Et sur les réseaux sociaux, même son de cloche. « Messi ? Vous le détestez au plus haut point et il doit venir vous saluer ? » ; « Verratti également c'est important de le préciser au lieu de chercher toujours Messi comme bouc-émissaire » « Il est temps de rentrer en Argentine Leo » ; « Bien sûr faut se dépêcher de prendre l’avion pour aller avec la sélection et puis il va prolonger une saison de plus histoire de préparer au mieux la Copa America… » ; « Les deux ont été nuls mais alors si on prolonge Messi il faut supprimer ce club » ; « Pendant que Kylian Mbappé salue le Virage Auteuil, Léo Messi préfère rentrer directement au vestiaire » ; « Cet été il peut retourner à Barcelone » ou encore « Ptn des fois je me demande pourquoi je suis Parisien », pouvait-on voir sur Twitter, qui n'a pas manqué de souligner que Kylian Mbappé avait pris, de son côté, ses responsabilités. Les prochains jours vont encore être particulièrement mouvementés dans la capitale. Et la direction pourrait être amenée à faire ses premiers choix forts. Le futur d'un joueur comme Leo Messi parait de plus en plus incertain.