PSG : Messi au Barça plus tôt que prévu, l'Espagne s'enflamme

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La presse espagnole n’est jamais tendre avec le PSG et l’énervement des dirigeants parisiens autour de la situation de Lionel Messi est du pain béni pour elle.

Le fait que l’Argentin, qui n’a pas encore trouvé la pleine mesure de ses moyens physiques, enchaine une blessure avec un départ pour l’Amérique du Sud afin de jouer pour son pays, a mis Leonardo sur les nerfs. Mais selon Marca, le directeur sportif brésilien du PSG a d’autres raisons de s’inquiéter. Il faut pour cela regarder du côté de Barcelone, et le récent changement d’entraineur. Xavi a remplacé Ronald Koeman. Si l’entraineur néerlandais était une légende vivante du club blaugrana de la grande période Cruyff, l’Espagnol est lui un ancien coéquipier de Lionel Messi, et l’homme parfait pour relancer la machine avec des convictions fortes dans le jeu et le comportement.

Messi au Barça avant la fin de son contrat au PSG ?

🗣 Xavi :



"Messi ? J'ai une amitié avec Leo. Et oui, il m'a écrit pour me souhaiter bonne chance." — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) November 8, 2021

Au point de changer rapidement le visage des Barcelonais, actuellement en grande difficulté sur tous les tableaux ? Le club espagnol l’espère, mais c’est une nouveau type d’espoir qui parcourt la Catalogne ces derniers jours. En effet, l’idée de voir Lionel Messi revenir plus tôt que prévu est relayée par le journal madrilène. Officiellement, le sextuple Ballon d’Or a un contrat jusqu’en juin 2023. Contrat qu’il vient de signer et qui sera très probablement respecté jusqu’au bout, le PSG n’envisageant pas une seule seconde de laisser filer l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Et pourtant, du côté de Marca, le doute est réellement là. « La carrière de Messi au PSG ne se passe pas comme prévu, avec une série de blessures qui a compliqué l’adaptation au club français, et il ne semble plus impensable qu’il puisse retourner au Camp Nou plus tôt que prévu. Xavi et Messi ont été des coéquipiers à Barcelone jusqu’au départ de l’Espagnol, et ils partagent une belle relation, sur comme en dehors du terrain », a souligné le journal espagnol, qui estime que la porte est bien ouverte pour un retour de Lionel Messi. Même si, avant l’heure de la fin de son contrat, voir le Barça faire craquer le PSG parait totalement hors-sol.