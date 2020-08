PSG : Messi à Paris, la réaction de Tuchel est cash

Dans : PSG.

La rumeur de la possible venue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain a fait réagir l'entraîneur du club de la capitale après la défaite contre le Bayern Munich.

Depuis l’élimination humiliante du FC Barcelone par le Bayern Munich en Ligue des champions, l’avenir de Lionel Messi au Barça est assez flou. Au point même que le départ de la star argentine revient sans cesse à la Une des médias espagnols, désormais persuadés que Messi ne prolongera pas son contrat à Barcelone et qu’il partira cet été ou au plus tard dans un an. Et forcément, compte tenu de cette situation, le nom du Paris Saint-Germain a été jeté en pâture pour éventuellement accueillir un Lionel Messi dont le salaire est incompatible avec 99,9% des clubs européens…sauf le PSG. Voir Neymar, Mbappé et Messi être associés à Paris peut mettre des étoiles dans les yeux, mais cela a aussi le mérite de faire réagir Thomas Tuchel.

Interrogé par la chaîne sportive anglaise BT après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, l’entraîneur allemand du PSG a notamment répondu à une question sur la possibilité de voir Lionel Messi débarquer en Ligue 1 lors de ce mercato. Et c’est par un éclat de rire que Thomas Tuchel a réagi. « Lionel Messi au PSG ? (rires) Oui, il est tout à fait le bienvenu ! (...) Si l'on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu'on utilise ce mercato. La saison qui arrive sera très très chargée, sans trêve après l'épidémie de coronavirus. On recommence en championnat samedi prochain. Pour rivaliser, il faut construire une équipe très très forte. Lionel Messi ? (rires) On a décidé de ne pas parler de transferts pendant le Final 8. Dans les prochains jours, on a beaucoup de choses à faire pour maintenir et même améliorer le niveau de l'équipe. Et sinon je pense que Lionel Messi finira sa carrière à Barcelone », a prévenu l’entraîneur du Paris Saint-Germain.