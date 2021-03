PSG : Meslier après Navas, merci Bielsa

Dans : PSG.

Malgré les performances XXL de Keylor Navas, le PSG travaille déjà sur l'avenir et cible le gardien de Leeds Illan Meslier.

Salvatore Sirigu, Kevin Trapp, Alphonse Areola, Gianluigi Buffon... Tant de gardiens se sont succédés au PSG sans se montrer réellement décisifs lors des moments importants. C'était bien évidemment avant l'arrivée de Keylor Navas, chassé du Real Madrid par Thibault Courtois malgré plusieurs Ligue des Champions remportées en tant que titulaire. Brillant sous le maillot parisien, le gardien a notamment sauvé les siens en stoppant le penalty de Lionel Messi en Ligue des Champions. Des prestations qui valent au Costaricien d'être considéré par certains comme le meilleur recrutement réalisé par le club depuis de nombreuses années. Malgré tout, aussi fort soit-il, Keylor Navas a 34 ans, et Leonardo pense déjà à l'avenir.

D'après les informations du site TheNationalNews, le PSG considère Illan Meslier comme une sérieuse option pour l'après-Navas. À seulement 21 ans, l'ancien lorientais s'éclate dans le Leeds de Marcelo Bielsa et impressionne la Premier League toute entière par ses performances.

Meslier plus abordable que Lloris ou De Gea

Hugo Lloris, qui a travaillé sous les ordres de Mauricio Pochettino est un nom qui revient avec insistance depuis quelques semaines, d'autant plus que l'éventuel transfert de Mike Maignan vers les Spurs libèrerait le capitaine des Bleus. Toutefois, les négociations avec le très dur Daniel Levy s'annoncent compliquées. La concurrence de Manchester United rend les choses encore plus délicates. C'est d'ailleurs chez les Red Devils qu'évolue actuellement l'autre cible des dirigeants parisiens : David De Gea. Le joueur et le club ne sont pas contre un départ, mais le salaire XXL de l'Espagnol (375000 £ par semaine) rend l'opération improbable alors que le PSG s'apprête à dépenser des sommes colossales pour les prolongations de Neymar et Mbappé. C'est donc Illan Meslier qui apparaît aujourd'hui comme la piste la plus réalisable avec une valeur estimée à un peu moins de 20 millions d'euros. Actuellement à l'Euro U21 avec l'équipe de France Espoirs, le jeune gardien pourrait voir d'un bon oeil un passage au PSG, qui lui donnerait beaucoup plus de visibilité aux yeux de Didier Deschamps.