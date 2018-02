PSG : Mercato ou pas, Kevin Trapp pense à quitter le PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Durant tout l’hiver, un départ de Kevin Trapp a été envisagé. Finalement, l’international allemand de 27 ans est resté au Paris Saint-Germain, malgré son rôle de n°2 derrière Alphonse Areola, et tout cela à moins de six mois du Mondial 2018. Pourtant, le gardien n’a jamais vraiment fermé la porte à un retour en Bundesliga. Et alors que le mercato a fermé ses portes il y a moins de deux semaines, Kevin Trapp a (de nouveau) ouvert la porte à l’Allemagne et plus précisément au Borussia Dortmund, dans une interview accordée à Bild.

« On peut imaginer beaucoup de choses. L’Allemagne, c’est de la que je viens, donc bien sûr que la Bundesliga m’intéresse. Le Borussia Dortmund est un grand club. Mais la fenêtre du mercato vient de s’achever… Donc ce n’est pas un sujet actuel. Je suis concentré sur mon travail au PSG » a confié Kevin Trapp, dont l’avenir sera de nouveau au cœur des débats cet été, le club de la capitale étant à la recherche d’un gardien pour la saison prochaine. Et à l’évidence, un retour en Bundesliga sera de nouveau évoqué… avant de se concrétiser ? Rendez-vous cet été.