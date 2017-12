PSG : Ménès applaudit Strasbourg et éteint la polémique du temps additionnel

Dans : PSG, RCSA, Ligue 1.

Supporter affirmé du Racing Club de Strasbourg, Pierre Ménès a évidemment fait part de sa joie de voir le club alsacien infliger au Paris Saint-Germain sa première défaite de la saison, ce samedi dans un stade de la Meinau comble et ivre de bonheur. Et le consultant de Canal+ en a profité pour éteindre la polémiques engendrée sur les réseaux sociaux par les neuf minutes de temps additionnel accordés par l'arbitre.

« Tellement fier des Strasbourgeois qui infligent au PSG sa première défaite de la saison. La victoire du courage du réalisme et de la Meinau. Pourquoi neuf minutes ? 6 changements 3 minutes 4 pour Kamara 3 pour Terrier », a fait remarquer Pierre Ménès, rappelant que les longs arrêts de jeu provoqués par le changement de gardien de but et la blessure de Martin Terrier ne pouvaient pas échapper à l’arbitre du match, Ruddy Buquet. Fin de la polémique, même si certains estiment que le PSG a été favorisé par ce temps additionnel...finalement pour rien.