PSG : Même Griezmann attend Neymar au Barça !

Dans : PSG.

Antoine Griezmann est désormais favorable au retour du Neymar au FC Barcelone, alors qu’il est celui qui a empêché le Brésilien de signer l’été dernier.

Recruté au début de l’été par le FC Barcelone pour 120 ME, Antoine Griezmann a vidé les comptes du club catalan, et a indirectement empêché ce dernier de faire venir Neymar au mois d’août. Car au moment de négocier tardivement avec le PSG, le champion d’Espagne n’avait clairement plus les moyens financiers de boucler le retour du Brésilien. Une véritable déception pour le vestiaire barcelonais, qui rêvait de récupérer le numéro 10 du PSG, et peine à trouver le bon rythme avec le Français à la place. A l’heure où le divorce avec Ousmane Dembélé semble consommé, le Barça devrait retenter sa chance l’été prochain avec Neymar.

Et même Antoine Griezmann, qui pourrait en être la victime en cas de retour du « Ney », y est favorable annonce la presse catalane ce mardi. Mundo Deportivo annonce que le champion du monde 2018 estime qu’il n’y aurait aucun problème à voir la concurrence augmenter avec le retour de Neymar. Cela ferait du beau monde au portillon avec Neymar, Griezmann, Suarez et donc Messi, mais le Français ne s’inquiéterait pas du tout pour son poste, sachant qu’il a le temps pour lui. Son acclimatation est considérée par son entourage comme plus facile chaque jour, et dans les mois à venir, un Luis Suarez moins fringant risque aussi d’être poussé vers la sortie. De quoi mettre une pression des stars barcelonaises encore plus grande pour faire venir Neymar l’été prochain ? Cela semble bien parti.