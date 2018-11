PSG : Le vestiaire du Barça drague toujours Neymar, ça va faire jaser !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En Espagne, l’avenir de Neymar est commenté chaque jour. Il faut dire que le FC Barcelone et le Real Madrid, les deux ennemis jurés, accueilleraient volontiers l’international brésilien lors du prochain mercato estival. Et du côté de la Catalogne, on peut compter sur les membres influents du vestiaire pour entretenir de bonnes relations avec le n°10 du Paris Saint-Germain. Ainsi selon Ignacio Miguelez, journaliste d’El Chiringuito, Neymar est toujours en contact quasi-quotidien avec le vestiaire blaugrana. « Neymar reste en contact permanent avec les poids lourds du vestiaire du Barça » a-t-il notamment confirmé.

Dans les colonnes du Mundo Deportivo en ce début de semaine, Sergio Busquets n’avait pas caché qu’il apprécierait fortement Neymar et qu’il verrait forcément d’un bon œil son retour au Barça. « Neymar est un excellent joueur et quand il était avec nous, il était exceptionnel. Il est tout à fait normal que lorsqu'il vient nous rendre visite de temps en temps, l’estime soit mutuelle » avait-il expliqué, lançant ainsi un appel du pied au joueur. Reste à savoir de quoi sera fait l’avenir de ce dernier l’été prochain, le PSG ayant bien évidemment l’intention de conserver Neymar encore longtemps dans son effectif.